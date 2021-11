Ajax-trainer Erik ten Hag verwacht meer van reservespelers: ’Ergert me mateloos’

Hij vervolgt: „Zij vechten voor hun laatste kans in de groep, die ploeg staat onder druk als ze geen punten halen. Wij gaan ook andere spelers de kans geven. Er staat morgen een heel goed elftal op het veld. Ook wij moeten winnen.”

Toch hoopt Ten Hag dat de andere spelers die hij gaat opstellen nu wel zullen opstaan. „De vorige keren hebben de spelers die een kans hebben gekregen niet thuis gegeven. En dat ergert me mateloos. We hebben toen niet gewonnen.”

Zelfvertrouwen tanken

Om verder te gaan: „De selectie moet bewijzen dat we samen sterk zijn. Ik heb het niet over reserves, maar het zijn allemaal basisspelers. Ik houd rekening met klachten die sommige spelers hebben. Daarnaast willen we ons verder ontwikkelen als ploeg, andere tactieken en andere samenstellingen. Dat willen we gaan testen. We willen zelfvertrouwen tanken.”

Over de vermeende interesse van Manchester United in Ten Hag kan de oefenmeester kort zijn. „Ik ben bezig met Ajax en ik heb van enige interesse niets gehoord. Clubs hebben zich niet gemeld. Wij willen bij Ajax titels halen dit seizoen en hebben in de competitie zware concurrentie van PSV en ook van Feyenoord. Maar het leidt me niet af, maar het is altijd fijn als clubs van deze allure interesse zouden tonen.”