Tom Dumoulin: ’Daar word ik een beetje moe van’

Tom Dumoulin doet veel werk voor Primoz Roglic. Ⓒ ANP/HH

SASSENAGE - De Nederlandse wielerharten juichten en bloedden tegelijk toen Tom Dumoulin zondag op de Grand Colombier de mondiale top geselde. Iedereen zat stuk te gaan in zijn wiel, zelfs geletruidrager Primoz Roglic had het lastig. Waarom moest hij zichzelf eerder in de Pyreneeën nu zo nodig wegcijferen deze Tour, want wat als hij dat niet had gedaan? Dan had Nederland zich toch kunnen opmaken voor een slotweek met Dumoulin in de hoofdrol?