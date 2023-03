Premium Het beste van De Telegraaf

’Bouwploeg die club voor komende jaren in steigers zet’ Wim Jonk geeft signaal af: contract bij FC Volendam verlengd tot 2026

De samenwerking tussen Wim Jonk (l.) en Jan Smit gaat voorlopig nog wel even door. Ⓒ FOTO Eran Oppenheimer

VOLENDAM - FC Volendam bevindt zich bestuurlijk in onrustig vaarwater. Maar de kapitein piekert er niet over het schip te verlaten. Sterker nog, hij geeft een krachtig signaal af aan zijn bemanning (de spelersgroep). Met een mondeling akkoord over een nieuw contract op zak zet Wim Jonk (56) koers naar handhaving in de Eredivisie. In het Kras-stadion zet de succescoach, die na de promotie van vorig seizoen op weg lijkt naar een nieuw huzarenstukje, op korte termijn zijn handtekening onder de nieuwe verbintenis tot de zomer van 2026.