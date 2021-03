Nummer drie Zverev stelt teleur in Rotterdam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Nummer drie Zverev verliest in Rotterdam al in eerste ronde

13.01 uur: Het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam zit er voor Alexander Zverev al op. De als derde geplaatste Duitser verloor woensdag in de eerste ronde van de Kazak Aleksandr Boeblik. Het werd 7-5 6-3.

Voor Zverev betekende het zijn eerste wedstrijd sinds hij vorige maand in de kwartfinales van de Australian Open ten onder ging tegen de uiteindelijke winnaar Novak Djokovic. Boeblik, 43e op de wereldranglijst, had zondag nog de finale van het ATP-toernooi van Singapore verloren. Hij kwam in beide sets tegen Zverev op achterstand, maar trok de partij toch naar zich toe.

Tennis: ATP komt met steunpakket voor toernooien en spelers

12.51 uur: Tennisbond ATP komt met een pakket maatregelen om spelers en toernooien te ondersteunen in coronatijd. Zo gaat tot het grandslamtoernooi van Wimbledon het prijzengeld bij veel ATP-toernooien omhoog. Die verhoging is mogelijk door een herverdeling van de zogenoemde ATP-bonuspool, een bedrag dat normaal gesproken naar de beste twaalf spelers van de wereld gaat.

De herverdeling van het geld is mogelijk gemaakt door de ATP Player Council, een soort spelersvakbond, met onder anderen de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard Rafael Nadal als vertegenwoordigers.

„De inkomsten van onze toernooien zijn nog steeds lager door beperkingen op de kaartverkoop. Een substantiële verbetering op dit vlak lijkt halverwege het jaar onwaarschijnlijk”, zegt Andrea Gaudenzi, voorzitter van ATP. „Onze focus is om ervoor te zorgen dat de ATP zoveel mogelijk spelers blijft ondersteunen en ik wil de topspelers en de Player Council bedanken voor hun steun.”

Mountainbiken: NK mountainbike begin juni op vernieuwd parcours

12.39 uur: De Nederlandse kampioenschappen mountainbike worden dit jaar op 5 en 6 juni verreden. Dat gebeurt voor het derde jaar op rij op het Watersley Sports & Talentpark in Sittard. Vanwege de Olympische Spelen is de strijd om de nationale titels iets naar voren gehaald. Het parcours, dat is ontwikkeld door voormalig olympisch kampioen Bart Brentjens, is bovendien grondig aangepakt.

Vorig jaar was de titelstrijd vanwege de coronamaatregelen pas in september. Milan Vader en Anne Terpstra veroverden de titels in de eliteklassen, bij de beloftenvrouwen was Ceylin del Carmen Alvarado de beste. Het technische parcours van ruim 4 kilometer was, zo meldt de organisatie, al voorzien van „rockgardens, uitdagende drops en een uphill rockgarden.” Daar komen nu nog enkele hindernissen bij.

Biljarten: Matthew Selt verstoort comeback Stephen Hendry

09.39 uur: Stephen Hendry had zijn comeback - na 9 jaar geleden gestopt te zijn als professional snookerspeler - waarschijnlijk anders voorgesteld. Want in zijn eerste partij in het Gibraltar Open verloor hij kansloos met 4-1 van Matthew Selt.

De 52-jarige Schot, die nog steeds de ranglijst van de meeste wereldtitels (7) aanvoert, wist in het tweede frame nog wel een break van 107 te maken, maar kon verder in de partij geen potten breken tegen een sterk spelende Selt.

In mei 2012 kondigde Hendry, na in de kwartfinale van het wereldkampioenschap van zijn landgenoot Stephen Maguire met 13-2 verloren te hebben, om zijn keu aan de wilgen te hangen. Vorig jaar kreeg hij net als Jimmy White en Ken Doherty een tourkaart voor twee seizoenen. De Schot liet weten aan een beperkt aantal toernooien te zullen deelnemen.

Basketbal: Jokic met mijlpaal goud waard voor Nuggets

08.17 uur: Nikola Jokic van Denver Nuggets was dinsdag tegen Milwaukee Bucks goed voor 37 punten, 11 assists en 10 rebounds. Dat heet een triple-double en het was de vijftigste keer dat de 26-jarige Serviër tot zo’n trio dubbele cijfers kwam. Het bezorgde de Nuggets een 128-97-zege in Milwaukee.

Voor Jokic was het de negende triple-double van het seizoen, die volgde een dag nadat hij met 39 punten, 14 rebounds en 9 assists ook al een grote bijdrage had geleverd aan een overwinning op Chicago Bulls.

Jokic voegt zich in een mooi rijtje. Hij is de negende speler in de NBA die vijftig of meer triple-doubles achter zijn naam heeft staan en verkeert nu in het gezelschap van iconen als recordhouder Oscar Robertson (181), Russell Westbrook (156), Magic Johnson (138), LeBron James (97) en Larry Bird (59).

Bij de Bucks, die vijf keer op rij hadden gewonnen, was Giannis Antetokounmpo de topschutter met 27 punten.