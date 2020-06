Anky van Grunsven: ’Nederland snakt naar duels op alle niveaus’

Anky van Grunsven. Ⓒ René Bouwman

Nu we steeds meer versoepelingen ervaren in het dagelijks leven wil Anky van Grunsven de overheid oproepen serieus werk te maken van de sport. „Dit is de tijd van buiten zijn. Bewegen gaat nú gemakkelijker dan, laten we zeggen, vanaf 1 september als de herfst er aankomt. Het is noodzaak ook zo snel mogelijk het wedstrijdelement terug te geven aan sportend Nederland.”