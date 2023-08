Buitenlandse media zien ’Nederlandse magie’ van Femke Bol: ’Een sprookjesfinish’

Dafne Schippers, Sifan Hassan en Femke Bol. Dat is sinds zondagavond het rijtje Nederlanders met twee wereldtitels op de WK atletiek (outdoor). Bol stelde op de 4x400 meter haar tweede goud van het toernooi in Boedapest veilig, dankzij een waanzinnig slot, waarin ze Jamaica zeker lijkend goud afsnoepte. Een prestatie die ook in het buitenland volop uitgelicht wordt.

Femke Bol schreeuwt het uit na het passeren van de streep. Ⓒ ANP/HH