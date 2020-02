Hakim Ziyech is juist op tijd weg bij Ajax

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

De transfer van Ajax naar Chelsea is een mooie beloning voor Hakim Ziyech. Hij is echt klaar voor een stap naar het buitenland. In zijn Nederlandse jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een topspeler. In dat licht is hij een voorbeeld voor enkele jonge talenten die nu doorbreken in de Eredivisie. Van jongens als Calvin Stengs, Myron Boadu, Donyell Malen en Mohamed Ihattaren hoop je dat ze eenzelfde ontwikkeling zullen doormaken. Zie je deze spelers bezig bij AZ en PSV dan zie je de jonge Ziyech voor je.