Mbappé onzeker bij PSG voor return tegen Dortmund

De 21-jarige topspits is ziek. Hij ontbrak daardoor de laatste twee dagen op de training.

Tuchel zal in een laat stadium een oordeel vellen over het al dan niet meespelen van Mbappé in het thuisduel. "Hij heeft onder meer last van zijn keel. We moeten afwachten hoe hij zich woensdag voelt."

Tuchel maakte de onzekere situatie rond Mbappé op de website van PSG bekend. De gebruikelijke persconferentie in het stadion werd afgelast vanwege de beslissing van de Franse autoriteiten om het duel met Borussia Dortmund zonder publiek af te werken.

Aanvoerder Thiago Silva is voor Tuchel weer beschikbaar. Hij ontbrak sinds 24 februari in de selectie vanwege een hamstringblessure. PSG moet in het lege stadion een achterstand van 2-1 goedmaken tegen de Duitse club.