’FIFA denkt aan wedstrijden van 100 minuten op WK in Qatar’

Volgens de Italiaanse krant wil de wereldvoetbalbond FIFA maatregelen nemen tegen het extreme tijdrekken in het voetbal. Die discussie is al jaren aan de gang. Onderzoeken wezen al uit dat de effectieve speeltijd - momenten waarop de bal in het spel is en gevoetbald wordt - in sommige wedstrijden héél laag ligt.

De FIFA wil daarom dus ingrijpen en de wedstrijden op het WK in Qatar (21 november tot 18 december 2022) met tien minuten verlengen. Maar de FIFA beslist daar niet alleen over. Het is de internationale spelregelcommissie IFAB die zich over de eventuele wijziging in het reglement zal moeten buigen. Het is voorlopig nog afwachten of IFAB dat ook effectief zal doen.