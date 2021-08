Vitesse rekent af met Anderlecht en bereikt hoofdtoernooi Conference League

Het is een zeldzaamheid dat een Nederlandse club buiten de topvier via voorrondes een Europees hoofdtoernooi weet te bereiken. De laatste keren dat het wel lukte is al een hele tijd geleden. FC Utrecht lukte het in het seizoen 2010/2011 en FC Twente in het seizoen 2012/2013, beide in de Europa League.

Voor Vitesse is het de eerste keer dat de club zich voorrondes weet te plaatsen voor een groepsfase. Vier jaar geleden waren de Arnhemmers na de winst van de KNVB-beker wel rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De eliminatie van Belgisch recordkampioen Anderlecht behoort samen met de uitschakeling van Werder Bremen tot de grootste Europese stunts in de historie van de Arnhemse club.

Voortreffelijk begin

Vitesse begon voortreffelijk aan de wedstrijd. De ploeg van Letsch speelde in een hoog tempo en zette Anderlecht meteen onder druk. Al na drie minuten lag de 1-0 erin bij Anderlecht. Na een korte corner werd een schot van linksback Maxi Wittek van richting veranderd door Joshua Zirkzee, waardoor de Belgische doelman Hendrik Van Crombrugge kansloos was.

Vitesse-trainer Letsch had gekozen voor dezelfde basiself als vorige week in Brussel, alleen met de van een schorsing teruggekeerde Loïs Openda op de positie van Oussama Darfalou. Dat betekende dat Oussama Tannane na zijn goede invalbeurt in Brussel en basisplaats tegen Willem II toch weer op de bank begon.

Vitesse-Anderlecht was ook een duel tussen twee trainers. De bescheiden Duitser Thomas Letsch, die gisteren zijn 53e verjaardag vierde, en de voormalige wereldster Vincent Kompany, die helemaal aan het begin van zijn trainersloopbaan staat en nog niet eens de vereiste diploma’s heeft.

Jarenlang werkte Letsch in de marge van het profvoetbal, terwijl Kompany glorieerde in de top van het Europese voetbal, maar in zijn debuutjaar als hoofdtrainer op het Europese niveau was hij Kompany de baas. Dat Anderlecht met een budget werkt dat 20 miljoen euro hoger ligt, was geen moment terug te zien op het veld. De ploeg van Kompany schoot tekort in tempo, nauwkeurigheid en creativiteit. En dat terwijl er Anderlecht na twee seizoenen zonder Europees voetbal veel aan gelegen was om terug te keren in een Europees hoofdtoernooi.

Slechts één grote kans was er voor Anderlecht in de eerste helft. Joshua Zirkzee dwong Vitesse-doelman Markus Schubert tot een uiterste krachtsinspanning. Verder bleef de Vitesse-verdediging, die de afgelopen weken flink werd bekritiseerd eenvoudig overeind.

2-0 Wittek

Net als in Brussel kwam Vitesse weer sterk de kleedkamer uit. En binnen drie minuten was het weer raak en opnieuw was linksachter Wittek de doelpuntenmaker. Na een goede aanval over meerdere schijven behield de sterk spelende rechtsachter Eli Dasa het overzicht. Zijn pass op collega-back Wittek werd door de Duitser bekroond met een fraaie volley: 2-0.

Anderlecht ging vervolgens weer aan het breien zonder dat Vitesse daar veel problemen mee had. Na 70 minuten deed Kompany een greep van zijn rijk gevulde reservebank door Belgisch international Yari Verschaeren, Isaac Kiese Thelin en ex-Vitesse-speler Mohammed Dauda in te brengen. Zirkzee was een van de spelers die het veld moesten ruimen en dat zinde de huurling van Bayern München niets getuige de trap tegen een waterfles.

Spannende slotfase

Vitesse leek zonder al te veel problemen de 2-0 voorsprong over de meet te gaan brengen, maar het werd toch nog razend spannend in Gelredome, waar een echte Europacupsfeer hing. Door de aansluitingstreffer van Lior Refaelov, die vorige week in de extra tijd nog een penalty op de lat had geschoten, zette Anderlecht aan voor een slotoffensief om een verlenging uit het vuur te slepen. Maar Vitesse wist stand te houden, terwijl het Arnhemse publiek meeleefde op een manier die lang niet is vertoond. De beloning is een plaats in de groepsfase van de Conference League, dus minimaal zes extra Europese duels, een financiële plus van minimaal 2,8 miljoen euro en opnieuw veel punten voor Nederland op de UEFA-coëfficiëntenranking.