Duitse topper Bayern-Leipzig eindigt onbeslist

Leipzig kreeg na ruim een uur spelen de grootste kans, maar Timo Werner schoot de bal alleen voor keeper Manuel Neuer naast het doel.

Bayern München kreeg kort na rust een strafschop, maar die werd op advies van de VAR ingetrokken omdat Robert Lewandowski buitenspel had gestaan voordat hij werd neergehaald in het zestienmetergebied. De ploeg van interim-trainer Hansi Flick had de eerste drie competitieduels van 2020 allemaal in winst omgezet. De laatste keer dat Bayern in de Bundesliga niet tot scoren kwam, was eind vorig seizoen tegen Leipzig (0-0).

Aan het begin van dit voetbaljaar hielden beide ploegen elkaar in Leipzig ook al in evenwicht (1-1). Bayern München heeft na 21 wedstrijden één punt voorsprong op Leipzig. Borussia Dortmund, dat zaterdag met 4-3 verloor bij Bayer Leverkusen, neemt de derde plaats in met vier punten achterstand op de koploper. Trainer Peter Bosz staat met Leverkusen zes punten achter.