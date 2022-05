Willem II leeft nog in jubileumjaar

Wil

Op het veld was de hand van trainer Kevin Hofland, vervanger voor de ontslagen Fred Grim, zichtbaar. Vanaf het eerste fluitsignaal zette zijn ploeg zoveel druk op Heracles dat de Almeloërs nauwelijks aan voetballen toekwamen. Jagen, strijd en ook voor een degradatiekandidaat verrassend goed combinatiespel waren de ingrediënten.

Willem II sloot met de wedstrijd tegen Heracles de festiviteiten rondom het 125-jarig bestaan af. Er was een reünie voor oud-spelers en een mars naar het stadion door de supporters. Gigantische spandoeken over drie van de vier zijden van het stadion herinnerden onder meer aan de drie landstitel en het verover van de beker in 1963.

Dolle blijdschap bij Willem II Ⓒ ANP/HH

Andere activiteiten rondom het stadion waren al weken geleden afgeblazen. De directie van de Tilburgse club vreesde dat dat samen zou kunnen vallen met degradatie. Het remde het enthousiasme op de tribunes niet. Vanaf de eerste minuut klonk er gezang, dat pas na de ereronde verstomde. Een dergelijke ambiance zou in de laatste speelronde, als Willem II thuis FC Utrecht ontmoet, enorm kunnen helpen.

In de aanloop naar het beslissende drieluik bleef Willem II geen tegenslag bespaard. Aanvaller Ché Nunnely liep tijdens een van de trainingen een zware knieblessure op. De buitenspeler met het aflopende contract komt niet meer in actie voor de Tilburgse club. De spelers droegen bij het betreden van het veld shirts met de tekst ‘Sterkte Nunna’.

Heracles bleek zoals de laatste jaren wel vaker een dankbare tegenstander. Willem II won de laatste vier thuisduels van de Almeloërs. Die lieten zich ook deze keer afbluffen. Binnen twintig minuten stond Willem II al met 2-0 voor. Wessel Dammers werkte een corner in de touwen. Jizz Hornkamp scoorde met vallende kopbal. Het regende kansen voor de thuisploeg, die bij rust ook met 4-0 of 5-0 voor had kunnen staan.

Wessel Dammers met een steunbetuiging voor Ché Nunnely Ⓒ ANP/HH

Nu de rust speelde Willem II een versnelling lager. Maar de ploeg had nog fut genoeg om Heracles vaak ver van het eigen doel te houden en zo af en toe gevaarlijk uit te breken. Pas een kwartier voor tijd kreeg Heracles zijn eerste grote kans. Een inzet van Sinan Bakis eindigde op de benen van Willem II-doelman Timon Wellenreuther. Verder koesterden de Tilburgers probleemloos de voorsprong. Na zijn debuut met een 2-2 gelijkspel tegen AZ en de 1-0 zege op Vitesse was het het derde succes onder Hofland.

De Limburgse trainer moest constateren dat ook zijn oude club Fortuna Sittard won. De marge blijft drie punten in het nadeel van Willem II, dat al blij zal zijn als het play-offs om behoud zou kunnen gaan spelen. Al lijkt werkelijk alles mogelijk in de knotsgekke strijd om lijfsbehoud.

Invaller Sven Sonnenberg namens Heracles nog een volledig terechte rode kaart voor een absurde charge. AN>