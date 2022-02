IOC-baas hekelt begeleiders Valieva: ’Huiveringwekkend om te zien’

„Ik moet zeggen dat ik gisteren heel erg verontrust was toen ik de wedstrijd zag”, vertelde Bach vrijdag op een persconferentie. „Wat moet de druk op haar enorm groot zijn geweest.”

Valieva mocht ondanks een positieve dopingtest meedoen in Beijing en leidde na de korte kür. Maar in de vrije kür leek ze toch te bezwijken onder alle rumoer die haar deelname wereldwijd had veroorzaakt.

„Het was moeilijk om haar te zien worstelen op het ijs, het voelde huiveringwekkend”, vervolgde Bach. „Hoe ze zichzelf weer probeerde te herpakken en haar programma goed probeerde af te maken. Je kon bij elke beweging voelen dat dit immens voor haar was, ze heeft waarschijnlijk enorme stress gevoeld. Misschien had ze liever gewoon het ijs verlaten en dit verhaal achter zich gelaten.”

Valieva droop na haar slordige kür zwaar geëmotioneerd af. Haar coach, die bekendstaat om haar harde aanpak, toonde weinig mededogen en sprak haar meteen streng toe. „Waarom ben je gestopt met vechten? Leg me dat eens uit! Na de axel gaf je het uit handen!”

Bach had vrijdag geen goed woord over voor de begeleiding van de 15-jarige Russische. „Hoe ze werd ontvangen door haar naaste omgeving... Dat was ook huiveringwekkend om dit te zien”, zei de Duitse IOC-baas. „In plaats van haar te troosten en proberen te helpen, voelde je een enorme afstand. Het werd daarna nog erger omdat het zelfs een soort afwijzende gebaren waren. Dit alles geeft me niet veel vertrouwen in de begeleiding van Kamila.”

Volgens Bach zijn de middelen van het IOC om wat te ondernemen tegen haar begeleidingsstaf beperkt. „Wij zijn niet de politie, we kunnen mensen niet ondervragen. We hebben een formele vervolgingsprocedure. Hier hebben we steun van regeringen voor nodig.”

