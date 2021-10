Sport Kort: Ajax in beker tegen amateurs Barendrecht, FC Twente - Feyenoord

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ajax in beker tegen amateurs Barendrecht, FC Twente - Feyenoord

23.34 uur: Ajax neemt het in de tweede ronde van de KNVB-beker thuis op tegen de amateurs van Barendrecht. Feyenoord wacht een uitwedstrijd tegen FC Twente.

PSV neemt het in Eindhoven op tegen Fortuna Sittard, terwijl AZ thuis speelt tegen Heracles Almelo.

Ajax, Feyenoord en PSV kwamen in de openingsronde niet in actie.

De wedstrijden worden op 14, 15 en 16 december gespeeld.

Dick Jaspers wint ook in Rosmalen

23.49 uur: Dick Jaspers heeft ook de tweede grand prix van dit seizoen op zijn naam geschreven.

Hij versloeg in de finale in het Brabantse Rosmalen Jean Paul de Bruijn met klein verschil 40-36 in 23 beurten. De Bruijn, die in de eerste grand prix in Capelle aan den IJssel niet mocht meespelen. leek in de 14e beurt - bij de stand 21- 17 voor Jaspers ,met een fraaie serie van 11 een beslissende voorsprong te nemen en liet 28-23 op het scorebord noteren.

Maar in de 23e beurt - bij de stand 36-30 voor De Bruijn - ging de nummer één van de wereldranglijst met een mooie serie van 10 over de finish.

De eerste grand prix van dit seizoen in Capelle aan den IJssel wist Jaspers in de finale Jeffrey Jorissen met 40-28 te verslaan. Het was voor de 62e keer in zijn imposante loopbaan dat hij een grand prix wist te winnen

Begin december wordt in Doetinchem de 3e en laatste grand prix die meetelt voor de Masters in januari gespeeld.

NAC boekt eerste zege buiten Breda in eerste divisie

22.42 uur: NAC Breda heeft voor het eerst dit seizoen een uitwedstrijd gewonnen. TOP Oss werd met 3-1 verslagen door de Bredanaars.

Ralf Seuntjens opende na een kwartier de score uit een penalty en een paar minuten later maakte Boris van Schuppen er al 0-2 van. Kay Tejan bracht TOP Oss vlak voor rust terug in de wedstrijd, waarna Yassine Azzagari halverwege de tweede helft de eindstand bepaalde.

NAC, dat pas twee punten had gepakt in uitwedstrijden, steeg door de zege naar de negende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Groenewoud wint schaatsmarathon van Enschede

21.56 uur: De schaatsmarathon van Enschede is gewonnen door Marijke Groenewoud van Team Zaanlander. Zij profiteerde van de absentie van Irene Schouten, die vorige week in Amsterdam zegevierde. Schouten doet dit weekend mee aan de NK afstanden in Heerenveen.

Achter Groenewoud (22) werd Ineke Dedden net als in Amsterdam tweede. Zij nam de leiderstrui over. Lisa van der Geest eindigde als derde.

Vorige week werd in Amsterdam de eerste marathon in de KNSB Cup in 602 dagen verreden.

Zwemster Toussaint wint ook in Kazan 200 meter rugslag

21.02 uur: Kira Toussaint heeft na Berlijn, Boedapest en Doha ook bij de FINA World Cup in Kazan de 200 meter rugslag gewonnen. Na de 50 meter rugslag betekende dat de tweede succesvolle serie voor haar. Met 2.03,51 bleef ze de Russische Daria Oestinova (2.07,20) ruim voor.

"Dat was mijn elfde goud in de World Cup. Ik heb goede races laten zien en ga nu even een dagje rust nemen", sprak Toussaint. "Dinsdag gaan we hier weer verder met het EK."

Arno Kamminga werd tweede op de 200 meter schoolslag (2.02,13). De Japanner Dailya Seto was de snelste (2.01,49). "Het was een prima World Cupserie voor mij met acht keer goud. En zeker een mooie opmaat naar het EK.’’ Jesse Puts werd zesde op de 50 meter vlinderslag (22,80).

De World Cup-wedstrijden in Kazan leverden voor Toussaint, op basis van de toegekende FINA-punten, de tweede plaats op bij de vrouwen. De Autralische Emma McKeon was de beste en Maria Ugolkova uit Zwitserland werd derde. In het totaal klassement na de wedstrijden in Berlijn, Boedapest, Doha en Kazan werd Toussaint tweede achter de McKeon, maar voor de Australische Madison Wilson. Arno Kamminga werd overall derde.

Halep naar finale in eigen land

19.25 uur: Simona Halep is in eigen land doorgedrongen tot de finale van het WTA-toernooi van Cluj-Napoca. De Roemeense tennisster, afgezakt naar plek 18 op de wereldranglijst, gunde Marta Kostjoek uit Oekraïne slechts één game: 6-0 6-1.

De als eerste geplaatste Halep neemt het in de eindstrijd op tegen Anett Kontaveit uit Estland, die de laatste weken goed op dreef is. De nummer 2 van de plaatsingslijst, die bij de laatste vier Rebecca Peterson uit Zweden met 6-3 6-2 kansloos liet, won vorige week het toernooi van Moskou.

Halep wacht dit seizoen nog op haar eerste titel. Ze was in de zomer lang uit de roulatie met een kuitblessure.

Het toernooi in Cluj-Napoca wordt zonder publiek gespeeld wegens aangescherpte coronamaatregelen.

Zverev en Tiafoe strijden om titel op tennistoernooi Wenen

19.05 uur: De finale van het tennistoernooi van Wenen gaat tussen Alexander Zverev uit Duitsland en Frances Tiafoe. De Amerikaan had twee keer zoveel tijd nodig om de eindstrijd te halen in de Oostenrijkse hoofdstad.

Zverev versloeg Carlos Alcaraz in ruim een uur met tweemaal 6-3, terwijl Tiafoe met 3-6 7-5 6-2 te sterk was voor de Italiaan Jannik Sinner. Tiafoe knokte zich terug na een achterstand van 6-3 en 5-2. Hij maakte een einde aan een zegereeks van zeven duels van Sinner, die vorige week het toernooi van Antwerpen wist te winnen.

De 24-jarige Zverev gaat op voor zijn vijfde titel van het seizoen, Tiafoe (23) kan voor de tweede keer in zijn loopbaan een toernooi winnen. In 2018 won de nummer 49 van de wereld het toernooi van Delray Beach.

Stijve nek houdt Berrettini uit masters Parijs

13:46 uur De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini, de nummer 6 van de wereld, heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi in Parijs komende week. De finalist van Wimbledon dit jaar heeft nekklachten en wil geen risico nemen met het oog op de ATP Finals volgende maand.

Berrettini openbaarde zijn klachten na de kwartfinales in Wenen, waar hij in drie sets verloor van de Spanjaard Carlos Alcaraz (1-6 7-6 (2) 6-7 (5)). "Ik heb de laatste dagen last van een stijve nek en besloten me terug te trekken voor Parijs. Ik wil namelijk 100 procent fit zijn voor de Finals in Turijn", schreef de 25-jarige Italiaan op Instagram.

Berrettini verloor op Wimbledon de finale van de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. Hij won dit jaar het grastoernooi op Queen's in Londen en het graveltoernooi Belgrado. In de ATP-Finales (14-21 november) treffen de beste acht tennissers van dit jaar elkaar.

Barcelona is ook Sergi Roberto voorlopig kwijt

12:57 uur FC Barcelona mist zaterdagavond middenvelder Sergi Roberto in de competitiewedstrijd tegen Alavés. De 29-jarige Spaanse international heeft een spier in zijn rechterdijbeen verrekt en is voorlopig uitgeschakeld, meldt de Catalaanse club.

De aan een hamstring geblesseerde Frenkie de Jong ontbreekt ook nog in de selectie van interim-coach Sergi Barjuán.

Het thuisduel met Alavés is de eerste wedstrijd met Barjuán op de bank. Hij vervangt tijdelijk de ontslagen coach Ronald Koeman. Naar verwachting wordt binnenkort Xavi als opvolger gepresenteerd.

Triathlonbond kondigt vervolgonderzoek misstanden aan

12:38 uur De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) kondigt een vervolgonderzoek aan naar de sociale veiligheid op het nationaal trainingscentrum (NTC) in Sittard in het verleden. Aanleiding zijn de uitkomsten van het onderzoeksrapport naar misstanden binnen het NTC.

Nederlandse triatleten zeggen in het verleden psychisch en fysiek mishandeld te zijn op het NTC. De sporters kwamen onlangs naar buiten met hun verhalen. De oud-sporters vertelden dat de prestatiedruk ontzettend hoog was, met een sterke dwang om af te vallen. Triatleten hadden te maken met depressies, eetstoornissen, chronische pijn en zelfmoordneigingen.

De bond reageerde ontzet op de verhalen, maar gaf ook aan dat ze eerder dit jaar op aandringen van een aantal topatleten en het Centrum Veilige Sport Nederland een onafhankelijk onderzoek liet doen naar de sociale veiligheid binnen het NTC. Dat rapport is nu binnen, meldde de NTB zaterdag.

Basketbalvedette James bij rentree meteen topscorer Lakers

10.30 uur: LeBron James heeft zijn terugkeer bij Los Angeles Lakers opgesierd met 26 punten in de het duel uit de NBA met Cleveland Cavaliers. Hij loodste als topscorer zijn ploeg naar de winst met 113-101. Het was de derde zege voor de Lakers in dit seizoen. James miste de twee voorgaande wedstrijden vanwege een enkelblessure. Carmelo Anthony was ook op dreef bij de Lakers met 24 punten.

Brooklyn Nets was met 105-98 te sterk voor Indiana Pacers. James Harden was de uitblinker bij de Nets met 29 punten, acht rebounds en acht assists. Kevin Durant noteerde 22 punten en elf rebounds.

Miami Heat won met 114-99 van Charlotte Hornets en boekte zijn vierde zege in vijf wedstrijden. De ploeg deelt in de oostelijke divisie de leiding met drie andere ploegen. Jimmy Butler tekende voor 32 punten en tien rebounds.

Honkballers Braves nemen leiding in World Series

09.34 uur: De Atlanta Braves hebben wedstrijd 3 in de World Series met 2-0 gewonnen van Houston Astros en daarmee een 2-1 voorsprong genomen in de finale van de Amerikaanse Major League Baseball. Werper Ian Anderson vertolkte een hoofdrol bij de Braves, door in vijf innings geen enkele honkslag toe te staan. In het hele duel kwam de ploeg uit Houston tot slechts twee hits.

De Braves, met Ozzie Albies uit Curaçao in hun midden, noteerden zes rake klappen, waarvan er twee een punt opleverden. Eddie Rosario haalde in de derde inning de thuisplaat nadat Austin Riley de bal het veld insloeg. Travis d’Arnaud sloeg in de achtste inning tot grote vreugde van het thuispubliek een homerun.

„Hier droom je van”, zei Anderson, de eerste ’rookie’ (debutant) in de World Series sinds 1912 die de slagmannen van de tegenstander vijf innings lang volledig in bedwang hield. „Ik weet niet wat het is met de play-offs. Het brengt mijn worpen naar een hoger niveau.” Wedstrijd 4 tussen de Braves en Astros is zaterdag, opnieuw in Atlanta.