Sport Kort: James meteen de man bij LA Lakers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

James meteen de man bij LA Lakers

10.14 uur: LeBron James heeft zijn terugkeer bij Los Angeles Lakers opgesierd met 26 punten in het NBA-duel met Cleveland Cavaliers. De basketbalvedette loodste als topscorer zijn ploeg naar de winst: 113-101.

Het was de derde zege voor de Lakers in dit seizoen. De 36-jarige James miste de twee voorgaande wedstrijden (één zege, één nederlaag) vanwege een enkelblessure, maar drukte bij zijn terugkeer dus meteen zijn stempel. Carmelo Anthony was ook op dreef bij de Lakers met 24 punten.

Brooklyn Nets was met 105-98 te sterk voor Indiana Pacers. James Harden was de uitblinker bij de Nets met 29 punten, acht rebounds en acht assists. Kevin Durant noteerde 22 punten en elf rebounds.

Miami Heat won met 114-99 van Charlotte Hornets en boekte zijn vierde zege in vijf wedstrijden. De ploeg deelt in de oostelijke divisie de leiding met drie andere ploegen. Jimmy Butler tekende voor 32 punten en tien rebounds.

Braves op voorsprong in World Series

09.34 uur: De Atlanta Braves hebben wedstrijd 3 in de World Series met 2-0 gewonnen van Houston Astros en daarmee een 2-1 voorsprong genomen in de finale van de Amerikaanse Major League Baseball. Werper Ian Anderson vertolkte een hoofdrol bij de Braves, door in vijf innings geen enkele honkslag toe te staan. In het hele duel kwam de ploeg uit Houston tot slechts twee hits.

De Braves, met Ozzie Albies uit Curaçao in hun midden, noteerden zes rake klappen, waarvan er twee een punt opleverden. Eddie Rosario haalde in de derde inning de thuisplaat nadat Austin Riley de bal het veld insloeg. Travis d’Arnaud sloeg in de achtste inning tot grote vreugde van het thuispubliek een homerun.

„Hier droom je van”, zei Anderson, de eerste ’rookie’ (debutant) in de World Series sinds 1912 die de slagmannen van de tegenstander vijf innings lang volledig in bedwang hield. „Ik weet niet wat het is met de play-offs. Het brengt mijn worpen naar een hoger niveau.” Wedstrijd 4 tussen de Braves en Astros is zaterdag, opnieuw in Atlanta.