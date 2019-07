De Gendt na heroïsche etappezege: ’Ik had wonderbenen’

Hij ging vanaf de start in de aanval met een klein groepje renners, kwam op iedere beklimming als eerste boven en bleef uiteindelijk alleen over vooraan. Hij bekroonde aldus een ontsnapping van 200 kilometer met zijn tweede zege in een Tour-etappe.

„Deze etappe was op mijn lijf geschreven, met niet al te lange en zware beklimmingen. En als je dan wonderbenen hebt, dan kun je erin geloven”, zei de 32-jarige Belg na zijn heroïsche ritwinst.

„Aanvankelijk twijfelde ik wel, want het groepje was met vier man niet groot en we kregen ook niet heel veel voorsprong. Het ging dus niet heel makkelijk, maar ik voelde me wel wel steeds heel goed. Op een gegeven moment was onze voorsprong weer gegroeid naar vier minuten en begon ik erin te geloven. De beklimmingen reden we op een goed tempo door en bergaf namen we wat meer risico. We crashten nog bijna”, aldus de 32-jarige renner van Lotto-Soudal, die eerder een etappe won in de Tour van 2016.

Dat was de beruchte ingekorte etappe naar de Mont Ventoux, waarin de latere Tour-winnaar Chris Froome op een motor reed en een stuk van de berg omhoog rende zonder racefiets. „Toch sla ik deze zege hoger aan. Je vecht 200 kilometer lang met drie anderen en houdt uiteindelijk bij de finish 150 meter voorsprong over. Dat vind ik toch mooier dan een bergetappe winnen.”