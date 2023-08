Derde versterking voor PSV: Eindhovenaren presenteren Malik Tillman

Het is officieel. PSV huurt Malik Tillman komend seizoen van Bayern München. De Eindhovenaren hebben een optie tot koop van de 21-jarige aanvallende middenvelder, die tot op heden vier keer is uitgekomen voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Tillman is de derde versterking van deze zomer na Noa Lang en Ricardo Pepi.

Malik Tillman (rechts) met Earnest Stewart. Ⓒ Website PSV