Nyck de Vries vervangt Albon en maakt Formule 1-debuut in Monza

De Vries reed eerder dit jaar al een vrije training bij Williams, in Barcelona. Vrijdag was hij in Monza namens Aston Martin nog actief in zo’n sessie. Als reservecoureur van Mercedes kan Williams ook gebruik van hem maken, wat nu dus gebeurd.

Voor De Vries wordt het zijn officiële debuut in de koningsklasse. De Nederlander hoopt in 2023 op een vast stoeltje in de Formule 1.

Het is voor het eerst sinds 2006 dat er twee Nederlanders op de grid staan. Destijds waren dat Christijan Albers en Robert Doornbos.