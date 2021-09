Thuisduels verboden in NBA voor ongevaccineerde Andrew Wiggins

Hij heeft zich uit geloofsovertuiging niet laten vaccineren tegen het coronavirus en de autoriteiten van San Francisco staan niet toe dat ongevaccineerden aan binnensport doen. De overkoepelende profliga NBA wees dan ook het verzoek om dispensatie van Wiggins af.

„Wiggins kan pas thuiswedstrijden spelen als hij voldoet aan de vaccinatieplicht van de stad”, verklaarde de NBA.

De 26-jarige Wiggins was vorig seizoen een belangrijke speler voor de Warriors. De Canadees noteerde een gemiddelde van 18,6 punten en 4,9 rebounds in 71 wedstrijden.

Golden State Warriors, zesvoudig kampioen in de hoogste Amerikaanse profliga, speelt in het voorseizoen drie thuiswedstrijden en de eerste thuiswedstrijd in het reguliere seizoen is op 21 oktober.