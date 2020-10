World Grand Prix: Jeffrey de Zwaan naar tweede ronde

De Zwaan profiteerde van de absentie van Stephen Bunting. De darter uit Engeland testte eerder deze week net als zijn landgenoot Adrian Lewis positief op het coronavirus. Daardoor mocht De Zwaan toch nog deelnemen aan de World Grand Prix.

The Black Cobra stond in de eerste ronde tegenover Jamie Hughes, die vaak moeite had om de legs goed te beginnen - de leg moet in tegenstelling tot andere toernooien ook met een dubbel worden aangevangen. Daar kon De Zwaan van profiteren en trok de eerste set met 3-1 naar zich toe.

De tweede set verliep wat minder succesvol voor de 24-jarige Rijswijker. Hughes won die met 3-1, waardoor er een beslissende set aan te pas moest komen. Het momentum lag dus voor even bij Engelsman, maar dat werd tijdens de eerste leg met een 90 finish de kop in gedrukt door De Zwaan. Toen De Zwaan een 136-finish uitgooide was het over en uit voor Hughes, die de klap niet meer te boven kwam. De Nederlander (gemiddelde van 84.4) won de laatste set met 3-0.

Nederlaag voor Wattimena

Jermaine Wattimena heeft in Dublin zijn meerdere moeten erkennen in Gerwyn Price. In de eerste ronde verloor de Nederlander met 2-0 van zijn opponent uit Wales.

Jermaine Wattimena vliegt er in de eerste ronde uit. Ⓒ ANP/HH

Wattimena moest het in een spannende partij afleggen tegen Price. De eerste set, begonnen door Price, werd een prooi voor The Iceman (3-2). Hoge scores bleven echter veelal uit. In de tweede set gingen de gemiddeldes iets omhoog, maar voor beide spelers bleven die ver onder de 90 - en vaak zelfs onder de 80 - bungelen. Wellicht had het te maken met het speciale format. De darters moeten hun legs immers beginnen met een dubbel.

In een ’best of 3 sets’ had Price dus na de gewonnen openingsset nog maar drie legs nodig om de partij naar zich toe te trekken. Even leek The Machine Gun daar een stokje voor te steken, maar uiteindelijk miste hij de kans op een dubbel om een beslissende set uit het vuur te slepen. Price won de tweede set ook met 3-2 in legs. Over de hele wedstrijd had Price een gemiddelde van 84.42. Wattimena deed het een stuk minder met 79.1.

Goede start Nederlanders

Nederland kende dinsdagavond een prima start van de World Grand Prix. Alle drie de Nederlanders die toen in actie kwamen bereikten de tweede ronde.

Bekijk ook: Michael van Gerwen klopt Krzysztof Ratajski

Titelverdediger Michael van Gerwen had wat meer moeite dan gehoopt tegen Krzysztof Ratajski, maar uiteindelijk trok hij met 2-1 aan het langste eind tegen de Pool.

Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode haalden ook de tweede ronde. Nadat hij de eerste set had verloren bleek Noppert toch te sterk voor de Engelsman Ryan Searle met 2-1. Van Duijvenbode won in een spannende wedstrijd vol fouten met dezelfde cijfers van de Oostenrijker Mensur Suljovic.