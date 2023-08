Nieuwe Jumbo-Visma-aanwinst laat zich raden: Ben Tulett komt over van Ineos

„We geloven in zijn talent als klimmer”, aldus sportief directeur Merijn Zeeman op de website van de ploeg. „Hij heeft al aangetoond over bijzondere kwaliteiten en veel talent te beschikken. De komende jaren gaan we samen aan de slag om Ben de aansluiting met de wereldtop te laten maken.”

Zelf is de coureur heel tevreden met zijn overstap. „In mijn ogen is dit hét topteam in onze sport. Ik wil me verder ontwikkelen als ronderenner. Deze ploeg heeft dit jaar al de Giro d’Italia en de Tour de France gewonnen. Ik wil leren van de ervaren renners en specialisten in de ploeg die daaraan hebben bijgedragen. Dat wordt een heel leuke ontdekkingstocht en ik moet de ploeg bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij gesteld hebben.”

Oud-ploeggenoot Van der Poel

Tulett, die eerder nog twee seizoenen voor de ploeg van Mathieu van der Poel (toen genaamd Alpecin-Fenix) uitkwam, heeft drie profzeges op zijn naam staan. Vorig jaar won hij een etappe in Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Dit jaar kwamen daar een rit- en eindwinst in de Tour of Norway bij.

Jumbo-Visma kondigde op social media de komst van Tulett aan via een rebus, een concept geleend van De Avondetappe van de NOS.