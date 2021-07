Eerste coronageval Nederlandse ploeg in Tokio bij Candy Jacobs: ’Ik ben er kapot van’

„Ik ben er kapot van”, laat de 30-jarige Jacobs weten. We waren klaar voor de Spelen en ik voel me fit en nu houdt het op. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken. Ik wens mijn team alle kracht en succes nog in Tokyo.”

„Het is voor Candy natuurlijk een enorme deceptie”, aldus Chef de Mission Pieter van den Hoogenband. „Zij en wij doen er alles aan om de regels te respecteren en te handhaven en we proberen ieder risico uit te sluiten. De rest van de ploeg kan gelukkig wel door met de Spelen. We gaan haar natuurlijk helpen in haar quarantaine.”