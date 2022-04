’Oranje haalt halve finale op WK’

In deze aflevering: de laatste ontwikkelingen over Manchester United en Ajax-trainer Erik ten Hag. Heeft PSV met Ruud van Nistelrooy goud in handen? De nieuwe belangstelling voor Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia en alles over Oranje richting het WK in Qatar.

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: