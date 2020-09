Royston Drenthe: ’Arjen Robben geval apart’

Royston Drenthe komt in 2008 in de ploeg voor Arjen Robben. Ⓒ ANP/HH

Royston Drenthe (33) maakte Arjen Robben tussen de zomers van 2007 en 2009 twee seizoenen mee bij Real Madrid. Zelf maakte hij na anderhalf jaar te zijn gestopt in het profvoetbal, en misschien wel 20 kilo te zwaar te zijn geweest, zijn rentree in het profvoetbal. Hij had een cruciaal aandeel in het kampioenschap van Sparta, dat vanuit de eerste divisie promoveerde naar de Eredivisie. Hij weet exact hoe moeilijk het is om terug te keren, na te zijn gestopt als profvoetballer. De aanvaller weet dat het niet in Robben zijn aard ligt om bij zijn eerste blessure te stoppen.