Tom Dumoulin: ’Het was ook goed als het gevoel voor de koers niet was teruggekomen’

Volgens Dumoulin begon hij na zijn winst in de Giro d’Italia langzaam de keerzijde van zijn succes te zien. „Als ik daar nu op terugkijk, is dat zeker het moment dat de druk erbij is gekomen. Ik dacht: ’Het is allemaal veel wat mij nu overkomt.’” Zo werd de Maastrichtenaar onder andere gehuldigd in zijn eigen stad, waar hij naast Joop Zoetemelk en Jan Janssen op het podium werd gezet. „Ik werd daar heel ongemakkelijk van en wist niet zo goed wat ik daarmee moest. Ik moest het een plekje geven en dat lukte maar niet. Daar heb ik mee geworsteld.”

Bevoorrecht

Een kleine vier jaar later besloot hij zijn fiets tijdelijk aan de kant te zetten. Al had het zomaar definitief kunnen zijn. „Ik had het ook goed gevonden als het gevoel voor de koers niet terug was gekomen. Al ben ik blij dat het wel gebeurd is.” Belangrijk daarbij was zijn bezoek als toeschouwer aan de Amstel Gold Race. „Ik had directeur Leo van Vliet gebeld en vroeg of mee kon. Toen zag ik de koers een keer van de andere kant en dat vond ik zó leuk. Daar zag ik ineens hoe bevoorrecht je ook bent, om dit te mogen mee maken als wielrenner. Dat gaf zo’n ander perspectief aan het fietsen.”

Dumoulin bouwde weer op en begon het seizoen in de Ronde van Zwitserland. Vervolgens zette hij goede resultaten neer met de nationale titel tijdrijden en zilver in Tokio. Een polsbreuk gooide roet in het eten voor het WK en de Italiaanse najaarskoersen. „Ik had echt gevoel dat ik een stijgende lijn zat en ik had er veel vertrouwen in dat ik nog geen goede maand voor de boeg had”, zo baalt de renner van Jumbo-Visma. „Alleen al tussen het eerste en het laatste weekend van de Benelux Tour was mijn vorm een wereld van verschil.”

"Zilver kan zeker aanvoelen als goud"

Waar Dumoulin zilver won op de Olympische Spelen van Tokio, moest hij zondag in Vlaanderen dus verstek laten gaan. Hij zag zijn ploeggenoot Wout van Aert dit keer tweede worden, maar denkt niet dat beiden hetzelfde gevoel hebben over gehouden aan hun medailles. „Op dat moment en nu nog steeds was ik ongelooflijk blij met zilver. Zeker na alles dat ik dit voorjaar heb meegemaakt. Zilver kan zeker aanvoelen als goud, maar ik kan me voorstellen dat dat voor Wout niet geldt vandaag.”

Filippo Ganna was namelijk net wat sneller dan de Belg. „Hij is een generatie jonger dan ik hè”, lacht Dumoulin op de vraag of de Italiaan de beste tijdrijder van zijn generatie is. „Dus ja, ik denk dat Ganna de beste tijdrijder van zijn generatie is, zeker op dit moment. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als hij zich op het voorjaar gaat focussen. Ik zie hem wel goed rijden in Parijs-Roubaix.”