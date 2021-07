Deense bondscoach Kasper Hjulmand woest op Danny Makkelie: ’Dit had niet gemogen’

Na de reguliere speeltijd stond er een gelijke stand op het scorebord (1-1), waardoor verlengen noodzakelijk was. Hierin eiste de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie een hoofdrol op door de Engelsen een penalty toe te kennen. Harry Kane faalde niet vanaf elf meter en schoot zijn land naar de finale.

„Dat dit duel zo beslist wordt, maakt me boos”, zei Hjulmand. „Ik heb de internationale pers gelezen, het was een strafschop die niet toegekend had mogen worden. We zijn erg teleurgesteld.”

Sterling ging na een solo over de rechterflank liggen, nadat hij tussen de Denen Joakim Maehle en Mathias Jensen door was gelopen. Van duidelijk contact was geen sprake, maar Makkelie twijfelde niet en wees naar de stip. De videoarbiters achter de tv-schermen (onder anderen Pol van Boekel en Kevin Blom) zagen geen reden om de Nederlander terug te fluiten. „Het was geen penalty”, aldus Hjulmand. „Als het zo was, had het niets met Maehle te maken.”

Zo kwam er voor Denemarken in de halve finale een einde aan het EK, dat begon met het drama rond Christian Eriksen. „Het is geweldig wat de jongens hebben gepresteerd”, aldus Hjulmand. „Ze hebben alles gegeven, zowel op als naast het veld. We zijn nu enorm teleurgesteld. Maar ik denk dat we dit EK over niet al te lange tijd in perspectief kunnen plaatsen en mogen zeggen dat we het geweldig hebben gedaan.”

Volgens Sterling nam de scheidsrechter de juiste beslissing. „Het was absoluut een penalty”, zei de aanvaller van Manchester City. „Ik ging het strafschopgebied in en hij strekte zijn been uit, waardoor ik viel.”

Southgate

Op de plek waar hij 25 jaar geleden de beslissende strafschop miste in de halve finale van het EK 1996, beleefde Gareth Southgate zijn vooralsnog grootste succes als bondscoach van Engeland. „We mogen hier even van genieten”, aldus Southgate. „Maar we moeten nog één enorme horde nemen.”

Om voor het eerst Europees kampioen te worden, moeten de Engelse voetballers zondagavond op het vertrouwde Wembley ook afrekenen met Italië. „De Italianen hebben een enorm goede ploeg”, zei Southgate. „Ze verkeren in blakende vorm en hebben achterin strijders staan die alles al hebben meegemaakt. Het belooft een geweldige wedstrijd te worden. Maar finales zijn er om gewonnen te worden.”

„Als je al zo lang wacht op een plek in de finale gaat dat in je hoofd zitten”, zei Southgate. Engeland veroverde in 1966 de wereldtitel op het WK in eigen land, maar wist daarna nooit meer een finale te halen. „Deze groep spelers is fantastisch. De spelers zijn vastberaden, ze steunen elkaar. Het is een genot om mee te werken. Ze weten welke zware taak ze hier hebben. Zowel fysiek als mentaal vraagt dit veel van de spelers. We moeten dus herstellen en ons goed voorbereiden op de finale. Maar laten we eerst even genieten van dit prachtige moment.”