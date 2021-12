Noodlijdend FC Barcelona neemt Ferran Torres voor 55(!) miljoen euro over van Manchester City

De Catalaanse club van Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong kon afgelopen zomer vanwege grote financiële problemen weinig uitrichten op de transfermarkt en moest zelfs Lionel Messi laten gaan. De leden van Barcelona gingen zondag in een onlinestemming akkoord met een lening van 1,5 miljard euro. Dat geld is vooral bedoeld om stadion Camp Nou te renoveren en uit te breiden, maar een deel van de lening mag ook gebruikt worden om de selectie van trainer Xavi te versterken.

De Spaanse international Ferran Torres wordt de eerste grote aankoop van Xavi. City betaalde in de zomer van 2020 zo’n 25 miljoen euro om de aanvaller over te nemen van Valencia. Torres ondertekende een vijfjarig contract bij de Engelse club waar zijn landgenoot Pep Guardiola de trainer is. Hij had met zeven doelpunten in 24 competitieduels een aandeel in het kampioenschap van City in de Premier League, maar dit seizoen deed de vleugelspits pas vier wedstrijden mee (twee goals). Torres liep in oktober een breuk op in zijn rechtervoet en kwam sindsdien niet meer in actie. In 22 interlands voor Spanje maakte Torres elf doelpunten.