Ophef rond Mourinho: geel voor spieken

De Portugees kon het niet laten om even te spieken bij zijn collega Ralph Hasenhüttl toen die tactische richtlijnen op een briefje schreef. Hij zou de coach van Southampton in die fase ook beledigd hebben.

Scheidsrechter Mike Dean kon niet anders dan Mourinho een gele kaart onder zijn neus duwen. Die reageerde achteraf in zijn bekende stijl. „Die gele kaart was terecht, want ik was inderdaad grof. Maar ik was wel grof tegen een idioot.”

Mourinho ziet geel. Ⓒ Screenshot Twitter

De coach van de Spurs werd echter niet veel wijzer door af te kijken bij zijn collega: Southampton klopte Tottenham met 1-0 na een vroeg doelpunt van Danny Ings. Tottenham blijft zo hangen op de zesde plek in de Premier League, Southampton maakt een mooi sprongetje naar de elfde plek.

Mourinho kan bij Tottenham mogelijk voorlopig niet beschikken over topschutter Harry Kane. Maar de zorgen van de Portugese trainer gaan verder dan blessureleed; zijn ploeg leed op de eerste dag van 2020 tegen Southampton de zevende nederlaag van het seizoen.

„Het ziet er niet goed uit, dat ziet het nooit met een hamstringblessure”, zei Mourinho over zijn spits, die een kwartier voor tijd gewisseld werd. „Is het slechts een pijntje of erger? Op dit moment kan ik niets zeggen. Harry heeft alles nog gespeeld, iedere minuut. Maar het is zeker dat hij er nu voor even uit is.”

Tottenham staat in de subtop en het gat met nummer 4 Chelsea is al zes punten. Toch zijn de Spurs niet voornemens de transfermarkt op te gaan. „Mijn werk gaat niet over kopen, het gaat om werken met de spelers op het veld. En dat gaat nu erg lastig, want we hebben daar geen tijd voor”, aldus Mourinho, die al jarenlang zijn onvrede uit over het drukke speelschema.