Vingegaard: ’Na de huldigingen ga ik op de bank liggen en relaxen’

„Dinsdag in Nederland, woensdag in Kopenhagen en donderdag thuis in mijn woonplaats”, somde hij op. „En daarna ga ik op de bank liggen en relaxen”, zei hij met zijn dochter in zijn armen.

Vingegaard nam halverwege de Tour de gele trui over van Tadej Pogacar. De Sloveen bleef aanvallen, maar slaagde er nooit in afstand te nemen van de Deen. „Na de rit naar Hautacam ging ik echt geloven dat ik de Tour ging winnen. Vanaf dat moment kon alleen pech me er nog van weerhouden”, keek Vingegaard terug. „Het besef is er inmiddels. Ik win de grootste koers van het jaar, de grootste wedstrijd die je kunt winnen als wielrenner. Dat nemen ze me nooit meer af.”

’Droom van elke sprinter’

Jasper Philipsen zag zondag in de slotetappe van de Tour de France een droom werkelijkheid worden. De sprinter van Alpecin-Deceuninck boekte zijn tweede ritzege. Na zijn winst in Carcassonne was de Belg nu de beste op de Champs-Élysées. „Hier winnen is de droom van elke sprinter”, zei hij. „Ik ben supertrots en dankbaar.”

Philipsen (24) hield Dylan Groenewegen en de Noor Alexander Kristoff achter zich. Groenewegen, de winnaar van de derde etappe, kwam vroeg op kop. „Het verliep ideaal voor mij. Ik zat in een goede positie achter Groenewegen, die vroeg op kop kwam. Ik kon lang in zijn wiel blijven”, keek Philipsen terug op zijn machtige sprint. „Het zal even tijd kosten om dit te beseffen. Dit is de kers op de taart. Het kan niet beter.”