FIFA wil op WK 2027 evenveel prijzengeld voor vrouwen als mannen

„Publieke omroepen in grote landen bieden 100 miljoen dollar of meer om het WK voor de mannen uit te mogen zenden, maar dan slechts 1 miljoen of zelfs minder voor het WK voor vrouwen”, zei Infantino, die sprak van „inferieure” biedingen. „Tegelijkertijd krijgt de FIFA van belastingbetalers het verwijt dat we niet voor gelijke beloningen zorgen. Maar als de bedrijven die het toernooi willen uitzenden ons honderd keer minder geld bieden, terwijl de kijkcijfers niet 100 procent minder zijn maar slechts 20 of 25 procent, hoe kunnen we dan daarvoor zorgen? We vechten voor en met de vrouwen.”

Op dit moment bestaat nog een groot verschil tussen het prijzengeld voor het mannen-WK (440 miljoen dollar vorig jaar in Qatar) en het WK voor de vrouwen. Bij het vorige vrouwen-WK, in 2019 in Frankrijk, was 30 miljoen dollar beschikbaar. Infantino zei in de speech waarmee hij het congres afsloot dat 150 miljoen dollar is vrijgemaakt voor het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Daar doen 32 landen aan mee, acht meer dan vier jaar geleden.

Bekijk ook: Onuitgedaagde Infantino met applaus herkozen als voorzitter FIFA

Infantino

Nederland heeft zich samen met Duitsland en België kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK voor de voetbalsters in 2027. Een jaar eerder huisvesten de Verenigde Staten, Canada en Mexico het grootste mannen-WK ooit met 48 deelnemers en 104 wedstrijden. Het ligt dan ook voor de hand dat de FIFA het prijzengeld voor die WK’s na rato gelijk wil trekken, dus afhankelijk van het aantal deelnemende landen.

„Als vader van vier prachtige dochters weet ik heel goed hoeveel aandacht we in ons leven moeten geven aan vrouwen”, aldus Infantino. „Bij de FIFA is dat niet anders. We willen naar gelijke betalingen toe. De eerste twee stappen hebben we gezet: gelijke faciliteiten voor mannen en vrouwen op de WK’s en een significante toename van het prijzengeld. Op het komende WK voor vrouwen hebben we tien keer meer prijzengeld dan in 2015, voordat ik voorzitter werd. Nu komt stap drie, de moeilijkste en meest gecompliceerde. Onze ambitie is om op het WK 2026 en het WK 2027 gelijke betalingen te hebben. De FIFA werkt daar aan: niet met woorden, maar met daden. Helaas geldt dat niet voor iedereen in deze industrie. Sponsoren en uitzendpartijen moeten hetzelfde gaan doen.”