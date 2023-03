Vrouwen willen dat FIFA prijzengeld op WK gelijk trekt met mannentoernooi

In oktober vroeg een groep van 150 voetbalsters FIFA hierom via een ondertekende brief. Namen van individuele speelsters worden er niet gegeven, maar het gaat in ieder geval om internationals Duitsland, de Verenigde Staten en Noorwegen, zo weet The Wall Street Journal. Of er Nederlandse speelsters tussenzitten is onbekend.

De huidige verschillen tussen het prijzengeld zijn enorm. Op het WK in Qatar was er een pot van 416 miljoen euro die werd verdeeld onder de 32 deelnemende landen. 40 miljoen euro daarvan kwam in de portemonnee van winnaar Argentinië terecht. Ter vergelijking, op het WK vrouwen in 2019 was er in totaal slechts 28 miljoen euro beschikbaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino kondigde reeds aan dat dat bedrag minimaal verdubbeld zou worden naar 56 miljoen euro. De exacte hoogte van de prijzen is momenteel echter onbekend.

Overigens is het prijzengeld niet het enige gebied waarop de vrouwen een gelijke beloning willen zien. Het gaat ze ook om gelijke behandeling bij de grootte van de staf en de kwaliteit van de training- en hotelfaciliteiten op wereldkampioenschappen.