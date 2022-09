Premium Het beste van De Telegraaf

Friese schaatslegende over nieuwe levensfase na afscheid als sporter Sven Kramer na bezinningsperiode: ’Ik vond het best wel heftig’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Sven Kramer: „Ik ga dat leven echt nog wel missen, maar kijk vooral met heel veel trots terug en ben helemaal klaar voor deze nieuwe fase. Ik heb er oprecht zin in.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Sven Kramer werd vader van zijn tweede kind, raakte bedreven in andere sporten, nam de tijd om terug te kijken op zijn imposante schaatscarrière en voerde veel gesprekken over zijn maatschappelijke toekomst. De viervoudig olympisch kampioen heeft zich nog geen moment verveeld sinds hij vorige winter een punt zette achter een memorabel hoofdstuk als topsporter. Op een zonnige nazomerdag in het Amsterdamse Vondelpark blikt de 36-jarige Fries terug op zijn afgelopen maanden en gaat hij dieper in op zijn nieuwe rol als directeur business development binnen de schaats- en wielerploeg van Jumbo-Visma.