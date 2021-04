Honkbalduel in Amerika uitgesteld na nieuw politiegeweld jegens donkere man

Het slachtoffer was aan de kant gezet na een verkeersovertreding.Toen bleek dat er een arrestatiebevel tegen hem liep en de politie hem wilde inrekenen, stapte hij in en ging ervandoor.Een agent schoot op hem. De man reed door, maar overleed een paar straten verder.

Taser

De agente zou haar vuurwapen voor een taser hebben aangezien. De dood van de 20-jarige Daunte Wright leidde meteen tot grote onrust. Het voorval gebeurde niet ver van de plek waar vorig jaar George Floyd om het leven werd gebracht.

„Uit respect voor deze tragische gebeurtenis en gezien de situatie in de omgeving hebben we besloten om niet te spelen”, liet de directie van de club weten. „Dit lijkt ons in het belang van onze supporters, spelers, de staf en de hele gemeenschap. Nu honkballen is gezien de situatie niet passend.”