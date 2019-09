’De Jong wordt beste van wereld’

Op de persconferentie in aanloop naar de interland met de Faeröer Eilanden van zondag was Busquets zeer lovend over De Jong, na een vraag over de oud-Ajacied en zijn collega-international bij Spanje Fabián Ruiz, eveneens een veelbelovende middenvelder.

Sergio Busquets staat de media te woord. Ⓒ BSR Agency

„Het is lastig om twee spelers met elkaar vergelijken, maar het zijn allebei geweldige voetballers. Zijn nog jong, maar doen het momenteel al erg goed en hebben bovendien een mooie toekomst voor zich. Ze zullen uitgroeien tot de besten op hun positie.”

De 23-jarige Ruiz, uitkomend voor Napoli, deed donderdag tijdens de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd met Roemenië negentig minuten mee met de Spaanse ploeg. Het was zijn derde interland voor La Roja.

De Jong droeg sinds zijn debuut, deze week precies een jaar geleden, tien keer het shirt van Oranje. Zijn treffer tegen Duitsland, waardoor Nederland uiteindelijk een 4-2 zege boekte, was zijn eerste in het Nederlands elftal.

Bekijk ook: Frenkie de Jong studiemateriaal

Frenkie de Jong en Sergio Busquets tijdens een training van FC Barcelona. Ⓒ AFP