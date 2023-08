PSV na zege op Feyenoord vol vertrouwen richting duel met Sturm Graz: ’Hier winnen zegt wel wat’

ROTTERDAM - Met de winst van de in totaal veertiende Johan Cruijff Schaal in de clubhistorie is de PSV-periode van Peter Bosz goed begonnen. „We winnen de prijs die de naam van de beste voetballer ooit draagt voor een symbolische veertiende keer. Hoe mooi en bijzonder is dat”, aldus de nieuwe PSV-trainer, die sterk beïnvloed is door de voetbalfilosofie van de legendarische Nummer Veertien.

De PSV-spelers Patrick van Aanholt, Johan Bakayoko en Isaac Babadi vallen hun trainer Peter Bosz in de armen nadat de Eindhovenaren Feyenoord hebben geklopt in De Kuip. Ⓒ Getty Images