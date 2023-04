Van Bronckhorst: ’In kampioensjaar nog veel meer gebeurd’

Van Bronckhorst staat nog altijd achter zijn beslissingen. „Het was niet makkelijk voor Dirk op dat moment. Maar het waren wel keuzes die moesten worden gemaakt. Ik had met het elftal en met andere spelers te maken, die óók heel bepalend voor de ploeg waren. Jens (Toornstra, red.) had een grote rol dat seizoen, die maakte cruciale goals tegen FC Utrecht en bij Groningen. Ik roteerde met Dirk, Jens en Steven Berghuis op de rechterkant of achter de spits. Het maakte ons onvoorspelbaar.”

De eerste keer dat Van Bronckhorst Kuyt passeerde was uit bij AZ. Feyenoord won in Alkmaar met 4-0 en voor de buitenwereld was in een klap duidelijk dat de immer vriendelijke coach keihard kan zijn. Van Bronckhorst: „Het zorgde voor commotie. We hadden natuurlijk een historie met elkaar. En de status van Dirk, door zijn verleden bij Liverpool en Oranje, speelde mee.”

In de allerlaatste wedstrijd van het seizoen kwam alles weer mooi samen. „Het was voor Dirk de laatste wedstrijd in zijn carrière. Hij scoorde driemaal en we werden kampioen. Voor hem persoonlijk én voor het team was het een prachtige afsluiting. Iedereen had zijn invloed op wedstrijden. Dirk, maar ook Michiel Kramer bij Utrecht, Karim bij ADO, Eric bij Twente uit, Steven bij PEC Zwolle uit. Het draaide nooit om één persoon.”

Boek Dirk Kuyt

Daarom viel het boek van Kuyt rauw op het dak bij de club, inclusief Van Bronckhorst. Er kwamen veel interne zaken naar boven. Van Bronckhorst: „Ik heb het eigenlijk nooit begrepen. Het was zijn keuze om dit zo te brengen, maar het heeft wel consequenties gehad. Ik vind het gewoon jammer.”

Vooral omdat in de ogen van de coach alles vanuit één perspectief is gebracht. Niemand van het kampioensteam of de staf is ooit iets gevraagd. „Er staan dingen in zijn boek die echt niet zo zijn gebeurd.” Je komt, vindt Van Bronckhorst, ook aan de integriteit van de kleedkamer en de organisatie. „Denk je dat er in dat kampioensjaar niet meer is gebeurd? Natuurlijk wel, maar die zaken hebben nooit de media gehaald. Zo hoort het ook. Je beleeft dingen met elkaar en je hebt succes met elkaar.”