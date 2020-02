Video: Ryan Babel maakt met imitatie Getafe-speler belachelijk

De vleugelspits leek er niet meer tegen te kunnen. Met een vrijwel identieke duik naar de grond imiteerde hij Nyom. Toen de Getafe-speler vervolgens opstond en begon te hinken, deed Babel ook dat na. Het leverde de Ajacied een gele kaart op.

Het geïrriteerde Ajax liep tegen een 2-0 nederlaag op bij Getafe. De Spanjaarden komen volgende week op bezoek in de Johan Cruijff ArenA voor de return.

Babel gaf in een interview met Fox Sports ook aan dat hij er helemaal genoeg van had. ,,Ik was daar vrij snel klaar mee. Ik wilde dat aan de scheidsrechter laten zien. Het was een momentopname. Ik vond dat die gast overdreef. Daardoor kreeg ik geel. Bij vlagen spelen we aardig, maar het was vandaag niet goed genoeg.”

Eerder in de wedstrijd gingen meegereisde fans van Ajax in de fout nadat Deyverson de thuisclub in de 37e minuut op voorsprong had gebracht (1-0). De Braziliaan vierde zijn treffer een beetje provocerend voor de tribune met Nederlandse supporters. Hij leek te worden geraakt door een aansteker.

Ajax mocht vorig jaar november geen supporters meenemen naar Chelsea wegens ongeregeldheden rond het uitduel met Valencia.