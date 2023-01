Van Rijthoven in eerste kwalificatieronde Australian Open tegen Zwitser

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van Rijthoven begint kwalificatie Australian Open tegen Zwitser

12.07 uur: Tim van Rijthoven neemt het in de eerste ronde van de kwalificaties voor de Australian Open op tegen de 20-jarige Zwitser Leandro Riedi, de nummer 157 van de wereld. Dat is het resultaat van de loting voor het kwalificatietoernooi dat maandag begint. Van Rijthoven stond niet hoog genoeg (111e) om rechtstreeks te worden toegelaten.

Datzelfde gold voor de nummer 1 van Nederland bij de vrouwen. Arantxa Rus (101e) moet zich ook door de kwalificaties zien te slaan om het hoofdtoernooi in Melbourne te bereiken. De Zuid-Hollandse tennisster treft in de eerste ronde de Spaanse Jéssica Bouzas Maneiro.

Bij de mannen zijn Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Gijs Brouwer is de andere Nederlander in de kwalificaties. Hij speelt tegen de Argentijn Facundo Díaz Acosta. Naast Rus doen nog drie Nederlandse vrouwen mee aan het kwalificatietoernooi: Eva Vedder begint tegen de Oekraïense Katarina Zavatska, nationaal kampioene Suzan Lamens lootte de Russische Anastasia Tichonova, terwijl Arianne Hartono het opneemt tegen de Zwitserse Ylena In-Albon.

Tennissers VS winnen United Cup

10.47 uur: Taylor Fritz heeft de Verenigde Staten zondag de winst bezorgd in de eerste editie van de United Cup, een landenwedstrijd voor gemengde tennisteams. Fritz versloeg de Italiaan Matteo Berrettini waardoor de Amerikaanse tennissers het derde en beslissende punt veroverden.

Voordat Fritz de baan op moest in Sydney hadden Jessica Pegula en Frances Tiafoe de VS al een comfortabele 2-0-voorsprong bezorgd. Pegula versloeg Martina Trevisan in 6-4 en 6-2. Tiafoe zag na winst van de eerste set (6-2) zijn tegenstander Lorenzo Musetti opgeven.

De partij tussen Fritz en Berrettini leverde twee keer een tiebreak op, beide keren gewonnen door de Amerikaan: 7-6 (4) 7-6 (6). Aan het toernooi namen achttien landen deel. Wedstrijden bestonden telkens uit twee enkelspelen bij zowel de mannen als vrouwen en een gemengd dubbel. Het toernooi geldt als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 16 januari.

Jonge Plapp opnieuw wielerkampioen van Australië

09.52 uur: Luke Plapp heeft net als vorig jaar de wegwedstrijd om de nationale titel van Australië gewonnen. De pas 22-jarige renner van Ineos Grenadiers was na 185 kilometer in en rond Buninyong de beste bergop van een uitgedunde kopgroep. Plapp hield de veel ervarenere Simon Clarke en Michael Matthews achter zich.

Plapp was in 2021 al tijdritkampioen van zijn land. Zijn twee naaste belagers ontbraken de afgelopen jaren. De 36-jarige Clarke nam in 2018 voor het laatst deel aan de titelstrijd van zijn land. Matthews was er zelfs voor het eerst sinds 2014 weer bij. In 2013 was hij al een keer tweede geweest.

Vijfde zege op rij voor basketballers Lakers

09.31 uur: Aan de hand van LeBron James hebben de basketballers van Los Angeles Lakers hun vijfde overwinning op rij geboekt. In Sacramento waren de Lakers net te sterk voor de Kings: 134-136. James was de topscorer met 37 punten. De Amerikaanse vedette was ook goed voor 8 rebounds en 7 assists.

Een hoofdrol was er net zo goed voor Dennis Schröder. De Duitser benutte 3 seconden voor het einde van de partij twee vrije worpen. In de stand van de Western Conference van de NBA spelen de Lakers nog geen rol van betekenis. De ploeg kende een dramatische seizoensstart: de eerste vijf duels gingen verloren. De teller staat nu op 19 overwinningen tegen 21 nederlagen.

Titelverdediger Golden State Warriors verloor zonder sterspelers Stephen Curry en Klay Thompson voor eigen publiek met 115-101 van Orlando. Voor de Warriors, achtste in de tussenstand, was het al de twintigste nederlaag van het seizoen.

Na ruim anderhalf jaar weer tennistitel voor Sabalenka

09.14 uur: Tennisster Aryna Sabalenka heeft haar eerste toernooizege van het jaar binnen. De Belarussische nummer 5 van de wereld was in de finale in Adelaide in twee sets te sterk voor de Tsjechische qualifier Linda Noskova: 6-3 7-6 (4).

Voor de 24-jarige Sabalanka was het haar elfde toernooizege, maar pas de eerste sinds ze in mei 2021 in Madrid de beste was. De pas 18-jarige Noskova speelde in Adelaide de eerste WTA-finale uit haar nog prille carrière. Ze had de afgelopen week onder anderen de top 10-speelsters Daria Kasatkina (Rusland) en Ons Jabeur verslagen. De Tunesische Jabeur is de nummer 2 van de wereld. Komende week is er nog een toernooi in Adelaide waar de tennistop zich voorbereidt op de Australian Open.