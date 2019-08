Bergwijn blijft langer bij PSV

„Dit is de juiste beslissing”, zegt de international op de website van PSV. „Er waren andere opties, maar uiteindelijk moet alles passen. Voor mij, maar ook voor PSV. En de uitkomst is dat ik hier blijf. Met veel plezier en met veel vertrouwen.”

Bergwijn verlengde vorig jaar ook al zijn contract terwijl er buitenlandse interesse voor hem was. De geboren Amsterdammer, die in 2011 de jeugdopleiding van Ajax verruilde voor die van PSV, vierde al drie landstitels met de Brabantse club. Afgelopen seizoen werd PSV in de strijd om het kampioenschap afgetroefd door Ajax.

„Fantastisch dat Steven blijft”, zegt trainer Mark van Bommel. „Steven heeft uitzonderlijke kwaliteiten en zo’n speler heb je als coach natuurlijk graag in je team.”