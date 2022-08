PSV dwingt Go Ahead na rode kaart snel op de knieën

De laatste doelpuntenmaker van het spektakelstuk tegen AS Monaco was zaterdagavond weer de eerste in de Adelaarshorst. Luuk de Jong had afgelopen dinsdag Eindhoven in vervoering gebracht met zijn winnende 3-2, en had in Deventer nog geen vier minuten nodig voor de openingstreffer. De voorzet van Cody Gakpo was op maat, de afronding van De Jong (kopbal in de verre hoek) uitstekend.

Binnen het kwartier kwam de thuisclub echter knap terug via Isac Lidberg. De spits schoot prima raak nadat Deijl een verre voorzet had teruggelegd op zijn ploeggenoot. Diezelfde Deijl dupeerde vervolgens na ruim een half uur zijn eigen elftal, door een keiharde tackle op PSV-middenvelder Richard Ledezma. Scheidsrechter Danny Makkelie toonde Deijl de rode kaart en ook voor Ledezma was het einde wedstrijd. De PSV’er, die in zijn nog prille loopbaan al zoveel blessureleed kende, verliet in tranen het veld.

In het nog resterende kwartier voor rust verzilverde PSV de overtalsituatie door goals van Xavi Simons (knappe afronding na dubbele kans De Jong) en Armando Obispo (rake kopbal). Uit een dieptepass van invaller Ismael Saibari schoot Simons PSV na rust naar 1-4, waarna Oliver Edvardsen het gaatje voor Go Ahead weer verkleinde naar een achterstand van twee. Het laatste woord was aan Joey Veerman, die binnen schoot na een teruggetrokken voorzet van Phillipp Mwene en de eindstand op het scorebord bracht: 2-5.

