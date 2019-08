PSV verkoopt groot talent aan AZ

Een vertrek van Aboukhlal, die nog een contract had tot volgend jaar zomer, bleek in de huidige situatie voor alle partijen de beste optie. PSV was maanden geleden dicht bij een akkoord om het contract van de speler open te breken en te verlengen, maar de handtekening werd uiteindelijk niet gezet. De club wilde graag door met één van zijn grotere talenten, die als smaakmaker van Jong PSV (9 goals in 24 duels) eind vorig seizoen uitgerekend tegen AZ mocht debuteren. Dit seizoen viel hij tegen Heracles Almelo (0-2) nog kortstondig in.

Het was het laatste optreden van Aboukhlal voor PSV, die geproefd heeft aan de Eredivisie en daar dit seizoen een vervolg aan wil geven. De buitenspeler had het idee dit bij PSV, ondanks het gegeven dat talenten als Cody Gakpo (20) en Mohamed Ihattaren (17) ook kansen krijgen op de flanken, te weinig te kunnen. De Eindhovenaren zijn in de laatste week van de transferdeadline nog op zoek naar een aanvallende versterking en nu AZ zich meldde, heeft Aboukhlal het idee daar meer perspectief op speeltijd te hebben dan in Eindhoven.

Zonder contractverlenging in het vooruitzicht is ervoor gekozen Aboukhlal, die in zijn laatste contractjaar zit, te verkopen.