Ajax via Lille naar volgende ronde Europa League

Door het bereiken van de volgende ronde is Ajax in ieder geval al een stap verder gekomen dan vorig seizoen. Toen bleek in dezelfde fase van de Europa League Getafe te goed en vooral te sluw. In 2017 haalden de Amsterdammers onder leiding van Peter Bosz de finale van de Europa League. De met 2-0 verloren wedstrijd tegen Manchester United is voorlopig de laatste grote finale in de geschiedenis van de club.

Gravenberch terug

Bij Ajax keerde Ryan Gravenberch terug in de basis. De 18-jarige middenvelder miste het heenduel door een schorsing. Devyne Rensch, ook pas 18 jaar, en Daley Blind waren de vleugelverdedigers van Ajax. Zij vervingen de geblesseerde Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico. Dusan Tadic startte als spits in plaats van de per abuis niet ingeschreven Sebastien Haller. Bij Lille begon voormalig Ajacied Sven Botman opnieuw vanaf de aftrap.

Davy Klaassen kopt raak. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ajax kende de counterende kwaliteiten van de tegenstander uit Noord-Frankrijk, maar toch ging het in de prille beginfase een aantal keren bijna mis. Goalie Maarten Stekelenburg moest een paar keer handelend optreden, en deed dat bekwaam. Toen Stekelenburg kansloos was, schoot Lisandro Martínez hem te hulp. De verdediger haalde een bal van de lijn.

Klaassen zorgt voor lucht

Met die matige start in het achterhoofd was het extra lekker voor de ploeg van Ten Hag dat die na een kwartier de leiding nam. Op aangeven van Dusan Tadic knikte Davy Klaassen scherp de bal erin. Even werd er nog geschreeuwd om een overtreding, maar dat bleek ten onrechte. Botman gleed uit na een duwtje van Blind, maar van een overtreding was geen sprake.

Ajax was nog niet gestopt met juichen of de volgende grote kans voor de gasten diende zich aan. Timothy Weah, vorige week nog trefzeker, krulde de bal een metertje naast het doel. Na een halfuur voetbal had Rensch de tweede treffer voor Ajax op zijn schoen. Maar hij kwam net tekort. In plaats van een treffer wachtte Rensch een blessurebehandeling na een harde botsing met keeper Mike Maignan. Beide spelers konden door.

Ajax wankelt

Ook in de tweede helft had Ajax de zaken achterin niet goed onder controle. Weah glipte er opnieuw doorheen, maar de zoon van de legendarische George Weah schoot te zacht in om de ervaren Stekelenburg te verrassen.

Keeper Maarten Stekelenburg grijpt in. Ⓒ ANP/HH

In de 55e minuut besloot Ten Hag voor de eerste keer te wisselen. Brian Brobbey, de man van de winnende goal in Lille, verving Antony. Het volgende gevaarlijke moment was er echter weer voor de gasten. Renato Sanches, in 2016 Europees kampioen met Portugal en beste jonge speler van het toernooi, beproefde zijn geluk. Het schot van de 23-jarige middenvelder flitste rakelings langs het doel van Stekelenburg, die aan de grond genageld stond.

Na 20 minuten in de tweede helft liet Ajax in aanvallend opzicht ook weer van zich horen. Tadic wilde keeper Maignan verrassen met een lobje, maar dat miste hoogte en snelheid. Brobbey bediende seconden later Klaassen, maar een afronding met de borst was net wat te lastig voor de Oranje-international. Maignan redde katachtig.

Nadat David Neres uit kansrijke positie te zacht had ingeschoten, viel twaalf minuten voor tijd dan toch de gelijkmaker. Na een domme overtreding van Lisandro Martinez op Jonathan David oordeelde de VAR dat de arbiter moest gaan kijken. Die gaf een penalty.

De bevrijding

Yusuf Yazici zorgde er vervolgens voor dat Lille plotseling nog voor één doelpunt nodig had om een verlenging af te dwingen. Zover kwam het niet, want vlak voor tijd bediende Brobbey ploeggenoot Neres voor de bevrijdende tweede Ajax-goal.

