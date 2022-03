Premium Het beste van De Telegraaf

’Een inktzwarte dag voor Willem II, de club staat in brand’

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Martin van Geel (r.) neemt voorlopig de technische zaken over van Joris Mathijsen, die net als Fred Grim aan de kant is geschoven bij Willem II. Ⓒ ANP/HH

TILBURG - Martin van Geel loopt al 45 jaar mee in de voetbalwereld. Maar een beroerdere dag als dinsdag had de algemeen directeur van Willem II nog niet eerder meegemaakt. Behalve trainer Fred Grim zag hij technisch directeur Joris Mathijsen bij de Tilburgse club vertrekken, de man die hij nog aan zijn eerste contract als speler had geholpen en later naar AZ en Feyenoord haalde.