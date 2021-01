Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Autosport: Alfa Romeo presenteert nieuwe F1-bolide op 22 februari

11.50 uur: Alfa Romeo presenteert op 22 februari in de Poolse hoofdstad Warschau de nieuwe bolide voor het komende Formule 1-seizoen.

Alfa Romeo is het eerste F1-team dat een datum heeft bekendgemaakt voor de voorstelling van de nieuwe wagen. De Zwitserse renstal presenteert de C41 in Warschau, omdat het Poolse oliebedrijf Orlen een van de hoofdsponsors is.

Het raceteam rijdt komend seizoen opnieuw met de Fin Kimi Räikkönen en de Italiaan Antonio Giovinazzi. In 2020 eindigde Alfa Romeo als achtste in het constructeurskampioenschap. Het nieuwe seizoen begint op 28 maart met de Grote Prijs van Bahrein.

Voetbal: Solskjaer: ik ben de juiste man voor Manchester United

10.56 uur: Manchester United presteert dit seizoen een stuk beter en dat toont volgens coach Ole Gunnar Solskjaer aan dat hij de juiste man is voor de taak. De Noorse coach drukte zijn spelers op het hart vast te houden aan het goede gevoel. United kan woensdagavond de koppositie in de Premier League weer overnemen van Leicester City als het weet te winnen van Fulham.

Solskjaer heeft in de twee jaar dat hij Manchester United leidt, vaak forse kritiek gekregen. Maar met een reeks van twaalf wedstrijden zonder nederlaag heeft hij de club naar de top van de Premier League gebracht. „Hopelijk heb ik laten zien dat ik de club verder kan brengen”, zei hij in aanloop naar het duel met Fulham.

„Het gaat er niet om een keer bovenaan te staan, dat is het makkelijke deel”, zei Solskjaer. „Bovenaan blijven is de uitdaging en daar kijken we naar uit. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd en hopen dat we aan het einde van het seizoen de beker omhoog kunnen houden.”

Voetbal: Voetbalsters Oranje oefenen in februari tegen België en Duitsland

10.24 uur: De Nederlandse voetbalsters oefenen tijdens de interlandperiode in februari tegen buurlanden België en Duitsland. De selectie van bondscoach Sarina Wiegman speelt op 18 februari in Leuven tegen de Red Flames, terwijl Duitsland op woensdag 24 februari in Venlo de tegenstander is. België en Duitsland ontmoeten elkaar daarnaast op zondag 21 februari in Aken.

„Ik wil allereerst nogmaals kwijt dat we heel goed beseffen hoe bevoorrecht we zijn dat we in deze tijden ’gewoon’ mogen voetballen”, zegt de bondscoach. „Dit drieluik is wat mij betreft ook nog eens een prachtig voorbeeld hoe je samen, met de nodige creativiteit en flexibiliteit, tot iets moois kunt komen. Zowel sportief gezien, maar ook met oog voor de actuele toestand in de wereld.”

Volgens Wiegman heeft Oranje met deze twee tegenstanders een goede aftrap van het olympisch jaar. „We spelen nu allemaal dichtbij huis, op rij-afstand, twee interlands tegen twee sterke en aansprekende tegenstanders. Duitsland is de nummer 2 op de FIFA-ranking en echt een topland. België is altijd een stugge sterke ploeg, heeft zich al geplaatst voor het EK en is voor ons traditioneel een lastige ploeg om tegen te spelen.”

Oranje nam vorig jaar in het eerste interlandblok van 2020 deel aan het Tournoi de France, dat de Franse voetbalbond organiseerde ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal in het land. In de jaren daarvoor waren de voetbalsters vaak actief in de Algarve Cup. Gezien de coronapandemie vinden de drie bonden het echter gepaster om de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

In principe worden alle duels zonder publiek gespeeld, tenzij de overheidsrichtlijnen in betreffende landen op korte termijn worden verruimd. De wedstrijd in Leuven begint om 20.00 uur, het duel in Venlo om 18.30 uur.

Basketbal: Utah Jazz klimt door zege op Pelicans naar tweede plaats

08.28 uur: Utah Jazz blijft goed presteren in de Eastern Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De basketballers uit Salt Lake City versloegen in eigen huis New Orleans Pelicans met 118-102. Jazz is door de zege naar de tweede plaats geklommen en heeft net als LA Clippers tien zeges. LA Lakers gaat aan de leiding met elf zeges.

Donovan Mitchell zorgde voor 28 punten bij Jazz, waaronder vier driepunters. Jordan Clarkson was nog goed voor 18 punten. Ook hij maakte vier driepunters.

Bij de Pelicans, die voor de zesde keer in zeven wedstrijden verloren, was Zion Williamson de belangrijkste speler. Zijn 32 punten en vijf rebounds konden de nederlaag echter niet voorkomen. Brandon Ingram zorgde voor 17 punten

Denver Nuggets won thuis met 119-101 van Oklahoma City Thunder. Nikola Jokic leidde zijn ploeg naar de zege met 27 punten en 12 rebounds.