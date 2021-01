Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Olympische Spelen: Vlaamse minister pleit voor voorrang olympiërs bij vaccinatie

12.28 uur: ls het aan Vlaams minister van Sport Ben Weyts ligt krijgen Belgische sporters die komende zomer deelnemen aan de Olympische of Paralympische Spelen voorrang bij het verstrekken van vaccinaties tegen het coronavirus. Dat zei hij woensdag in het parlement.

Volgens Weyts moeten hoe dan ook eerst de ouderen, het zorgpersoneel en de risicogroepen worden gevaccineerd. Maar als er daarna voorrang wordt gegeven aan mensen met essentiële functies, vindt hij dat ook de olympische en paralympische atleten daarbij mogen worden gerekend.

„Bij olympische topsporters en hun begeleiding spreken we over atleten die vier jaar, en nu uitzonderlijk zelfs vijf jaar, specifiek hebben toegewerkt naar dat ene moment om op het internationale toneel te schitteren”, zei Weyts. „Bovendien drijven de olympiërs en paralympiërs momenteel hun lichaam tot het uiterste, met als gevolg dat hun weerstand minder is dan normaal.”

Voor profvoetballers pleit Weyts dan weer niet voor een versnelde vaccinatie. „Bij profvoetballers draait het erom een nationale competitie in leven te houden. De impact is hier, denk ik, wel wat beperkter.” Weyts heeft de vraag om de olympische atleten voorrang te geven doorgespeeld aan het federale coronacommissariaat.

Algemeen: Sportbonden: nog geen signalen voor verbod avondwedstrijden

12.03 uur: Terwijl vrijdag in Nederland zeer waarschijnlijk een avondklok wordt ingevoerd, staan er ook komend weekeinde avondwedstrijden gepland in de hoogste klassen van het volleybal en basketbal. Bij de betreffende bonden of clubs is, voorafgaand aan de bekendmaking van de maatregel, nog geen druk uitgeoefend om duels te verplaatsen. „Maar we zullen ons altijd coöperatief opstellen”, zegt Ramses Braakman namens de Dutch Basketball League.

„In het weekend zou het mogelijk zijn de duels naar een tijdstip overdag te verplaatsen. Doordeweeks wordt dat heel moeilijk. We hopen dat de uitzondering die gemaakt is voor topcompetities ook in dit geval geldt”, aldus Braakman. Ondanks de lockdown kregen de hoogste klassen in een groot aantal sporten in december toestemming hun competitie te hervatten. Naast basketbal begonnen ook de volleyballers weer, het waterpolo hervat komend weekeinde de bekercompetitie.

„Er zijn bij ons nog geen verzoeken bekend van gemeenten die willen dat hun club overdag speelt”, zegt Thijs Pietersen namens volleybalbond Nevobo. „We gaan er vooralsnog van uit dat de uitzonderingspositie voor topsporters gehandhaafd blijft. Het is ook een vorm van werk, al beseffen we dat er bij een wedstrijd meer mensen nodig zijn dan alleen de professionele sporters en staf.”

Braakman hoopt ook om een andere reden dat basketbalduels ’s avonds gespeeld kunnen blijven worden. „Omdat we via livestreams entertainment bieden aan mensen die thuis moeten zitten. We merken dat daar veel behoefte aan is.”

De hervatting van het waterpoloseizoen levert komend weekeinde in ieder geval geen probleem op. Alle duels zijn overdag, zegt Edwin Hoogerwerf, projectleider waterpolo- en breedtesport van de KNZB. „De Oranjevrouwen spelen ’s avonds om olympische kwalificatie, dat wil iedereen zien. Maar ook later zijn bij onze sport de meeste duels overdag.”

Autosport: Alfa Romeo presenteert nieuwe F1-bolide op 22 februari

11.50 uur: Alfa Romeo presenteert op 22 februari in de Poolse hoofdstad Warschau de nieuwe bolide voor het komende Formule 1-seizoen.

Alfa Romeo is het eerste F1-team dat een datum heeft bekendgemaakt voor de voorstelling van de nieuwe wagen. De Zwitserse renstal presenteert de C41 in Warschau, omdat het Poolse oliebedrijf Orlen een van de hoofdsponsors is.

Het raceteam rijdt komend seizoen opnieuw met de Fin Kimi Räikkönen en de Italiaan Antonio Giovinazzi. In 2020 eindigde Alfa Romeo als achtste in het constructeurskampioenschap. Het nieuwe seizoen begint op 28 maart met de Grote Prijs van Bahrein.

Voetbal: Solskjaer: ik ben de juiste man voor Manchester United

10.56 uur: Manchester United presteert dit seizoen een stuk beter en dat toont volgens coach Ole Gunnar Solskjaer aan dat hij de juiste man is voor de taak. De Noorse coach drukte zijn spelers op het hart vast te houden aan het goede gevoel. United kan woensdagavond de koppositie in de Premier League weer overnemen van Leicester City als het weet te winnen van Fulham.

Solskjaer heeft in de twee jaar dat hij Manchester United leidt, vaak forse kritiek gekregen. Maar met een reeks van twaalf wedstrijden zonder nederlaag heeft hij de club naar de top van de Premier League gebracht. „Hopelijk heb ik laten zien dat ik de club verder kan brengen”, zei hij in aanloop naar het duel met Fulham.

„Het gaat er niet om een keer bovenaan te staan, dat is het makkelijke deel”, zei Solskjaer. „Bovenaan blijven is de uitdaging en daar kijken we naar uit. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd en hopen dat we aan het einde van het seizoen de beker omhoog kunnen houden.”

Voetbal: Voetbalsters Oranje oefenen in februari tegen België en Duitsland

10.24 uur: De Nederlandse voetbalsters oefenen tijdens de interlandperiode in februari tegen buurlanden België en Duitsland. De selectie van bondscoach Sarina Wiegman speelt op 18 februari in Leuven tegen de Red Flames, terwijl Duitsland op woensdag 24 februari in Venlo de tegenstander is. België en Duitsland ontmoeten elkaar daarnaast op zondag 21 februari in Aken.

„Ik wil allereerst nogmaals kwijt dat we heel goed beseffen hoe bevoorrecht we zijn dat we in deze tijden ’gewoon’ mogen voetballen”, zegt de bondscoach. „Dit drieluik is wat mij betreft ook nog eens een prachtig voorbeeld hoe je samen, met de nodige creativiteit en flexibiliteit, tot iets moois kunt komen. Zowel sportief gezien, maar ook met oog voor de actuele toestand in de wereld.”

Volgens Wiegman heeft Oranje met deze twee tegenstanders een goede aftrap van het olympisch jaar. „We spelen nu allemaal dichtbij huis, op rij-afstand, twee interlands tegen twee sterke en aansprekende tegenstanders. Duitsland is de nummer 2 op de FIFA-ranking en echt een topland. België is altijd een stugge sterke ploeg, heeft zich al geplaatst voor het EK en is voor ons traditioneel een lastige ploeg om tegen te spelen.”

Oranje nam vorig jaar in het eerste interlandblok van 2020 deel aan het Tournoi de France, dat de Franse voetbalbond organiseerde ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal in het land. In de jaren daarvoor waren de voetbalsters vaak actief in de Algarve Cup. Gezien de coronapandemie vinden de drie bonden het echter gepaster om de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

In principe worden alle duels zonder publiek gespeeld, tenzij de overheidsrichtlijnen in betreffende landen op korte termijn worden verruimd. De wedstrijd in Leuven begint om 20.00 uur, het duel in Venlo om 18.30 uur.

Basketbal: Utah Jazz klimt door zege op Pelicans naar tweede plaats

08.28 uur: Utah Jazz blijft goed presteren in de Eastern Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De basketballers uit Salt Lake City versloegen in eigen huis New Orleans Pelicans met 118-102. Jazz is door de zege naar de tweede plaats geklommen en heeft net als LA Clippers tien zeges. LA Lakers gaat aan de leiding met elf zeges.

Donovan Mitchell zorgde voor 28 punten bij Jazz, waaronder vier driepunters. Jordan Clarkson was nog goed voor 18 punten. Ook hij maakte vier driepunters.

Bij de Pelicans, die voor de zesde keer in zeven wedstrijden verloren, was Zion Williamson de belangrijkste speler. Zijn 32 punten en vijf rebounds konden de nederlaag echter niet voorkomen. Brandon Ingram zorgde voor 17 punten

Denver Nuggets won thuis met 119-101 van Oklahoma City Thunder. Nikola Jokic leidde zijn ploeg naar de zege met 27 punten en 12 rebounds.