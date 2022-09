Sven Kramer blijft aan Team Jumbo-Visma verbonden

In zijn nieuwe rol binnen de directie van de gecombineerde schaats- en wielerploeg gaat de 36-jarige Fries zich onder andere toeleggen op het management en de zakelijke ondersteuning van de schaatsploeg. Ook gaat Kramer zijn netwerk inzetten voor de verdere commerciële groei van de organisatie.

Reactie Kramer

„Ik zie deze nieuwe stap als een groot avontuur, net zoals ik ooit mijn topsportcarrière ben begonnen”, aldus Kramer.

„De afgelopen maanden heb ik naast wat rust ook vooral veel gesprekken gevoerd over deze nieuwe rol. Dat is een leerzame ontdekkingsreis met elkaar in een andere setting dan voorheen. We hebben er de tijd voor genomen om te zorgen dat iedereen in zijn kracht staat. En daar zullen we overigens de tijd voor blijven nemen, het is belangrijk dat we het allerbeste in elkaar naar boven blijven halen. Uiteindelijk moeten we met elkaar de goede voorwaarden creëren, zodat onze atleten optimaal kunnen presteren. Ik heb er vooral heel veel zin in, hoop de komende periode veel te leren in deze nieuwe rol en ga natuurlijk mijn best doen om nu ook op een andere manier van waarde te zijn voor het team waar ik al jarenlang onderdeel van uitmaak.”

Reactie Plugge en Orie

Algemeen directeur Richard Plugge vindt het mooi dat Kramer verbonden blijft aan het team: „Wij willen topsporters ook na hun carrière helpen zich te ontwikkelen. Sven is als schaatser altijd een ambassadeur geweest voor de sport in het algemeen en ons team in het bijzonder. Na een topsportcarrière is het best even zoeken naar de juiste invulling daarna; wat wil je, wat kan je, waar gaat je hart sneller van kloppen? Het is mooi dat we samen die ontdekkingsreis aangaan. Sven kan met zijn netwerk, mentaliteit en ervaring in de topsport een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere groei van ons team.”

De rol van Kramer gaat zich, naar tevredenheid van Jac Orie, ook toeleggen op het management en de zakelijke ondersteuning van de schaatsploeg. „Ik heb jarenlang heel nauw met Sven samengewerkt om met elkaar de beste sportprestaties neer te zetten. Het is erg mooi dat we nu met elkaar weer een nieuwe fase ingaan, waarbij de basis eigenlijk hetzelfde blijft: het beste in elkaar naar boven halen. Sven is een persoonlijkheid die altijd het allerbeste nastreeft en ik denk dat hij daarmee ook binnen de gehele organisatie - en de schaatsploeg in het bijzonder - in deze nieuwe rol van grote waarde kan zijn.”