Voormalig dartskampioen Andy Fordham (59) overleden

Fordham won in zijn dartscarrière vele prijzen, maar de kroon op zijn werk bereikte hij in 2004, toen hij in de finale van de Lakesde Mervyn King wist te verslaan en wereldkampioen werd.

The Viking was bij het grote publiek ontzettend populair, mede door zijn kolossale voorkomen en lange, woeste haren. Ook zegevierde hij in 1999 bij de World Masters, bereikte hij in 2002 de halve finale van de World Darts Trophy en in 2003 de halve finale van de International Darts League.

Fordham was een van de laatste wereldkampioenen van het oude format, voordat de PDC het officiële wereldkampioenschap ging organiseren. De in Charlton geboren Fordham maakte in 2009 de overstap van de BDO naar de PDC, maar na enkele jaren keerde hij in 2013 toch weer terug naar de BDO.