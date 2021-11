Zware blessure Eva de Goede: ’Ik voelde meteen dat het niet goed zat’

De Goede was woensdagavond na de 3-1-overwinning al huiverig voor een stevige blessure: „Ik voelde op het veld meteen dat het niet goed zat en werd daar in de kleedkamer al in bevestigd. Maar je hoopt natuurlijk dat het toch meevalt. Uit onderzoek blijkt nu dat niet alleen mijn kruisband is afgescheurd, maar ook mijn meniscus is beschadigd. Dat was een extra klap.”

De Goede wordt dinsdag geopereerd en zal daarna lang moeten revalideren. „Een klein voordeel is dat ze tijdens die operatie nu zowel mijn kruisband als mijn meniscus willen herstellen, waardoor ik hopelijk maar één keer onder het mes hoef. Daarna kan en wil ik me vol richten op mijn revalidatie. Ik vind het belangrijk eerst volledig te herstellen, pijnvrij te kunnen lopen en bewegen. Natuurlijk wil ik graag terugkeren op het veld, weer hockeyen. Maar stap voor stap, dat is nu het meest belangrijk.”

De kwetsuur is niet alleen een flinke domper voor De Goede zelf, maar ook voor Oranje en haar club HGC. „Het is fijn te zien dat zoveel mensen met je leven, zowel bij Oranje als bij HGC. Ik krijg van iedereen de ruimte nu eerst aan mijn herstel te werken. Dat waardeer ik zeer.”

Het is onduidelijk hoe De Goede haar interlandloopbaan wil vervolgen. Het WK - waarop de routinier afscheid had willen nemen van Oranje - van komende zomer lijkt zo goed als onhaalbaar.

De Goede speelde tegen België haar 251e interland. Ze veroverde afgelopen zomer in Tokio voor de derde keer in haar loopbaan de gouden olympische medaille. De Goede brak in april van dit jaar een pols, maar herstelde snel en was er in juni alweer bij op het gewonnen EK in eigen land.