Abdi Nageeye heeft bubbelbenen: ’Van elke versnelling schrok ik’

BOEDAPEST - Misschien was het de diepe massage die hij zaterdagmiddag had ondergaan. Of misschien was het toch niet zo verstandig om een paar maanden geleden te breken met zijn trainer Garry Lough. Dat laatste gelooft Abdi Nageeye beslist niet, maar de precieze oorzaak van zijn mislukte WK-marathon kon hij niet geven.

Abdi Nageeye. Ⓒ ANP/HH