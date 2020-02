Geen renners of stafleden positief op coronavirus in UAE Tour

Het ministerie van Volksgezondheid van het emiraat bevestigde dat 167 afgenomen tests geen besmetting hebben aangetoond. De komende uren worden meer resultaten verwacht, maar tot die tijd blijven de renners en stafleden wel in quarantaine

Alle renners die deelnamen aan de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten zijn donderdag en vrijdag getest op het coronavirus nadat bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg besmetting met het virus was vastgesteld. De sportautoriteiten van Abu Dhabi schrapten om die reden de laatste twee etappes.

In totaal zitten zeven Nederlandse renners vast in het rennershotel. Het zijn Wout Poels (Bahrain-Merida), Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), Wilco Kelderman (Team Sunweb) en Dylan Groenewegen, Koen Bouwman, Timo Roosen en Jos van Emden van Jumbo-Visma. „Het is voor de ploeg te hopen dat ze zondag hun geplande vlucht terug kunnen nemen, want anders komt de voorbereiding van andere koersen in het geding. Er zitten ook mensen van de organisatie van koersen als Strade Bianche en Tirreno-Adriatico vast in het hotel”, weet een woordvoerder van Jumbo-Visma.